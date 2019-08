São Paulo oficializa contratação de Daniel Alves

Lateral-direito de 36 anos assinou contrato com o Tricolor até a Copa do Mundo de 2022 no Qatar.





Daniel Alves assinou nesta quinta-feira (1º) o contrato com São Paulo FC. O clube fechou um acordo com o lateral-direito de 36 anos até a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.





Daniel Alves está livre desde que deixou o PSG (FRA). Como estava sem contrato, ele poderá ser registrado após o fechamento da janela internacional no Brasil, que foi na quarta-feira.





A intenção inicial do craque, capitão da Seleção Brasileira e melhor jogador da última Copa América, era permanecer na Europa. No entanto, ele se convenceu pelo contrato longo oferecido pelo Tricolor. (R7)