"Se criminoso não tivesse sido abatido, muitas vidas não seriam poupadas", diz Witzel

Governador do Rio conversou com a imprensa após o sequestro de um ônibus na ponte Rio-Niterói. O sequestrador foi atingido por um sniper. Witzel comparou o caso com o que ocorre nas comunidades do Rio de Janeiro e disse que, "se a polícia puder fazer o trabalho dela, de abater quem está de fuzil, tantas outras vítimas serão poupadas". O governador afirmou ainda que os policiais que participaram da ação de hoje serão condecorados e que já determinou a promoção dos atiradores.





(CBN)