SOBRAL SERÁ PALCO PARA O I CONGRESSO DE ATUALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO – COAAD 2020

Promovido pelo Grupo JL Produções e Eventos, a 1ª edição do COAAD será realizada nos dias 13 e 14 de março de 2020, no Centro de Convenções de Sobral/CE, com o tema principal, “LIDERANÇA, GESTÃO e EMPREENDEDORISMO”, com o objetivo de debater sobre o atual cenário na administração.





O COAAD é um evento de natureza acadêmica, científica e empresarial com a finalidade de promover abordagens temáticas na área de administração e correlatas, sobre o conhecimento teórico educacional, incentivo a linha de pesquisa científica, aplicação prática para o desenvolvimento profissional e debates sobre técnicas com ferramentas para a gestão nas organizações.





A programação oficial terá palestrantes nacionais, dentre eles o historiador Leandro Karnal e o Vice-Campeão do programa Aprendiz, Rodrigo Solano. Contará também com exposições, painéis interativos, apresentação de artigos científicos, sorteios, premiações e entretenimento. O COAAD movimentará a economia da cidade e o comércio, gerando empregos diretos e indiretos, além de estimular o turismo na Região Norte do Ceará.









