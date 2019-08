Atiradores de elite matam homem que ameaçava passageiros e o sequestro a ônibus na Ponte Rio-Niterói termina

Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) interromperam um sequestro a um ônibus na ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro. Pelo menos seis disparos foram ouvidos no local. Após os tiros, um atirador de elite comemorou sobre um carro dos Bombeiros. Não há informações sobre feridos ou mortos.





Segundo as primeiras informações, por volta das 5h30 um homem armado que estava dentro do ônibus obrigou o motorista a atravessar o coletivo na pista, na altura do vão central. O ônibus sequestrado é da Empresa Galo Branco, Linha 2520, que faz o trajeto Jardim Alcântara, em São Gonçalo, até o Estácio, no centro da capital carioca.





Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar (PM) fizeramo bloqueio do tráfego no local. O congestionamento chegou a 81 quilômetros.





Inicialmente, 37 pessoas estavam no ônibus, incluindo o motorista. Seis reféns foram liberados ao longo das horas.





Conforme a PRF, o sequestrador teria se identificado como policial militar e teria dito que estava com gasolina, ameaçando incendiar o coletivo. Ainda não se sabe o que teria motivado a ação.





Com informações do Jornalista Fernando Ribeiro