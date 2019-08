Com pesar, o Blog Sobral 24 horas lamenta o falecimento do Polícia Civil, comissário Francimar, ocorrido no último sábado (17). Francimar foi lotado por muitos anos na Delegacia de Roubos e Furtos.





A corporação perde um grande policial, que dedicou a vida para manter uma Polícia forte, respeitada pelos cidadãos e temida pelos que optaram viver à margem da lei.





O Blog lamenta a perda irreparável do Comissário Francimar.