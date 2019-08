SOBRAL: Ronda Escolar realiza mediação de conflitos no ambiente escolar

A Guarda Civil Municipal de Sobral, por meio do Grupamento Ronda Escolar, vem realizando atendimento em mediação de conflitos no ambiente escolar, que impacta positivamente nas competências sócios emocionais trabalhada no ambiente escolar.





Na última quinta-feira (15), a Escola José Francisco de Albuquerque, no distrito da Pedra de Fogo, unidade anexo da Escola Antônio Custodio de Azevedo, no distrito de Aprazível, recebeu uma ação dos agentes da Ronda Escolar, que promoveram um ambiente para resolução pacífica dos conflitos escolares.





Na oportunidade, foram expostos e solucionado questões importantes relacionada a conflito dos atores envolvidos no processo educacional, sejam aluno/aluno, pais, professores e gestores. Que ao final, foi possível através do diálogo cooperativo e construtivo restabelecer um ambiente seguro e propício ao crescimento intelectual dos alunos.





Qualquer escola pode solicitar essa ação da Ronda Escolar, basta entrar em contato pelas redes sociais ou ligando para (88) 3614 8810.





(Blog Célio Brito)