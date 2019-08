Taxistas e mototaxistas querem limitar Uber e transporte pirata para sair da crise

Após um jantar realizado no restaurante Sobral Grill, nesta quarta-feira (28), com as principais lideranças dos Taxistas e Mototaxistas de Sobral, ficou formada uma aliança, que tem como ponto harmonioso entre as duas categorias, a fragilidade da gestão municipal em fiscalizar os transporte por aplicativos, e pessoas que trabalham de forma clandestina cobrando mais barato, e ainda os casos de transporte irregulares de passageiros no município de Sobral.





Além destas características, as duas categorias de profissionais não têm conflitos no mesmo ambiente de trabalho. Já que estão regulamentados e cadastro na prefeitura, sujeitos as normas legais e fiscalização. Por serem identificados pelo número do colete ou adesivos laterais que usam, para facilitar os usuários a identificarem nos casos em que aconteça qualquer problema e possa aciona na mesma hora os órgãos de trânsito.

Segundo a lideranças dos taxistas, Adorico Paulo (O Mala), “Essa unidade entre as duas categorias, visa buscar junto ao poder público soluções de problemas comuns que afetam as duas categorias. Como é o caso do transporte irregular de passageiros no município de Sobral. Além da aplicação da lei do serviço de transporte de aplicativos que ainda não foi colocada em prática”. Justificou.





As duas categorias de profissionais, também saíram do encontro com o indicativo sobre a disponibilidade de disputarem uma vaga no parlamento municipal para terem uma voz ativa nas discussões de interesse do segmento, na mobilidade urbana e transporte público. Embora, não tenha chegado a nomes, mais a decisão já foi tomada.





(Célio Brito)