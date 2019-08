Traficantes são alvos de operação que já prendeu 10 policiais militares

Estão sendo cumpridos 17 mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão em Fortaleza, Caucaia e em unidades do sistema penitenciário.

Uma operação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) cumpre, na manhã desta sexta-feira (30), 17 mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão contra traficantes suspeitos de integrar uma organização criminosa. A Polícia Civil dá apoio à ação, que ocorre em Fortaleza, Caucaia e em unidades do sistema penitenciário cearense.





Batizada de "Maçãs Podres", esta já é a segunda fase da operação que investiga policiais militares e traficantes por envolvimento na prática de crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico, extorsão, corrupção ativa e passiva, porte e posse ilegal de arma de fogo e organização criminosa, de acordo com o MPCE.





Os agentes de segurança foram alvos na primeira fase, deflagrada no último dia 2, quando a Políica Militar prendeu 10 de seus agentes.





Agora, a operação mira traficantes suspeitos de integrar a organização criminosa. Os mandados foram expedidos pela Vara de Delitos de Organização Criminosa e são cumpridos com o apoio do Departamento Técnico Operacional da Polícia Civil do Estado do Ceará (DTO) e da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária (COINT).





(Diário do Nordeste)

