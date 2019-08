DEPUTADO MOSES RODRIGUES EM AÇÃO!

Conforme anunciado na última segunda-feira, nesta quinta-feira, o deputado Moses Rodrigues, ao lado do Diretor Geral da Unidade, Dr. Klebson Carvalho, do Diretor do Hospital do Coração de Sobral, Davi Carneiro, e do Prefeito de Guaraciaba do Norte, Dr. Adail Machado, estiveram no Ministério da Saúde participando de uma audiência com o Ministro, Luiz Henrique Mandetta. Durante o encontro foi debatido assuntos sobre os desafios na construção de uma saúde de qualidade para todos, e foi solicitada a destinação de novos recursos para a unidade, que atualmente atende a mais de 50 municípios circunvizinhos. “Nossa audiência com o ministro foi acompanhada pelo líder do MDB na Câmara, Deputado Baleia Rossi”. Destacou Moses Rodrigues.

