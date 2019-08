UNINTA: Jornalismo inicia nova edição do projeto Educomunicação

O curso de Jornalismo do Centro Universitário Inta (UNINTA) iniciou uma nova edição do projeto de extensão “Educomunicação: o jornalismo na escola” no semestre 2019.2, dando continuidade ao trabalho já realizado.

Além das escolas Pref. José Euclides Ferreira Gomes Jr. e Monsenhor José Gerardo Ferreira Gomes, o projeto também começará a atender a escola José Tupinambá da Frota, totalizando mais de 100 alunos assistidos.





Na quarta-feira (6), ocorreu uma reunião para discussão dos novos processos que serão aplicados no projeto ao longo desse semestre. Na ocasião estavam presentes professores do curso de Jornalismo, diretores das escolas envolvidas, além do superintendente da CREDE 6, José Samuel de Alcântara Oliveira.





Atualmente a iniciativa é coordenada pelo Prof. Me. Augustiano Xavier, com a participação de professores do curso, e contará com oficinas de Jornal Escolar, Rádio Escolar, Produção de Vídeos e Fanzines. Ambos desenvolvidas a partir das reflexões dos estudantes sobre seu cotidiano na comunidade e no espaço escolar.





O Prof. Me. Augustiano Xavier ressaltou o propósito dessa iniciativa. “O projeto tem como objetivo discutir a importância dos processos comunicacionais no ambiente escolar, colaborando com a aprendizagem dos alunos. O projeto também tem como objetivo fomentar a necessidade de se refletir sobre a relação comunicação e educação. Com as ações Educomunicativas os alunos envolvidos têm a oportunidade de refletir sobre seu cotidiano e gerar produtos comunicacionais que reflitam sua realidade. Seja no ambiente escolar, seja na sua comunidade como um todo.”