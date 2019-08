Ministério Público pede arquivamento de denúncia contra Neymar

Resta ao craque o dano irreparável à sua imagem, após acusação de "estupro".

Após a Polícia Civil, afora foi a vez do Ministério Público Estadual: as promotoras Estefania Paulin e Flávia Merlini, do Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica (Gevid), do MPE, pediram à Justiça o arquivamento da investigação que apura a denúncia de estupro contra o jogador Neymar.





O pedido de arquivamento foi entregue na tarde desta quinta-feira (8) à Vara de Violência Doméstica de Santo Amaro. Caberá à Justiça decidir sobre o arquivamento.





A delegada Juliana Lopes Bussacos, titular da 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, concluiu no dia 29 de julho o inquérito que apurava as acusações de estupro e agressão feitas pela modelo Najila Trindade Mendes de Souza contra Neymar.





Ao craque resta o prejuízo incalculável à sua imagem.