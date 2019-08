POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE HOMEM ACUSADO DE FURTO

Policiais Civis da Delegacia Regional de Sobral e da Delegacia Municipal de Sobral efetuaram, na tarde de hoje, a prisão de EDMILSON DE SOUSA PINTO FILHO (Vulgo: Junior dos caixões) por força de um mandado de prisão expedido em seu desfavor pela prática de um crime de furto. Após as investigações, os Policiais Civis localizaram JR DO CAIXÃO em um bar na Cohab III, onde realizaram o cumprimento do mandado de prisão. Além de responder pelo crime de furto, o homem preso também responde por estelionato. O preso foi levado ao presídio onde se encontra à disposição da justiça.





(Sobral 24 horas)