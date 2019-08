Após aparecer ajoelhado em foto com Roberto Cláudio, vereador nega que tenha beijado pés de prefeito

A imagem foi registrada na última quinta-feira (1º), data em que as atividades foram retomadas na Câmara Municipal de Fortaleza.

Uma imagem do vereador de Fortaleza John Monteiro (PDT) inclinado aos pés do prefeito Roberto Cláudio circulou na internet com informações de que Monteiro teria beijado os pés do chefe do Executivo, em agradecimento a obras feitas na periferia da capital. O vereador nega.





A imagem foi registrada na última quinta-feira (1º), data em que as atividades foram retomadas na Câmara Municipal de Fortaleza, após recesso de duas semanas.





O vereador, que está em viagem pela Itália, respondeu à repercussão da foto em nota de esclarecimento. Ele afirma que, na ocasião, tentava se levantar “após desequilíbrio” que o teria levado ao chão na frente do prefeito.





“Acrescento, outrossim, que não houve “beijo nos pés” como divulgado, porém, se necessário fosse, tomaria tal atitude em agradecimento aos grandes feitos que o gestor municipal realizou em sua exitosa gestão no Grande Mucuripe e adjacências”, completa a nota.





John Monteiro está afastado das atividades da Câmara por 120 dias, em licença para assuntos particulares. Em seu lugar atua o vereador Joaquim Rocha.





(Diário do Nordeste)