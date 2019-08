VÍDEO: "Vocês estão protegendo um bandido", disse vereador Zé Vital

O vereador do MDB de Sobral, Zé Vital esteve na tribuna do plenário 5 de julho e voltou a falar do caso Romário Araújo, afastado daquela Casa Legislativa e que está com a prisão preventiva decretada. Em sua fala na noite de terça-feira, Zé Vital culpou o grupo ligado aos “Ferreira Gomes”, por não cassar o mandato do vereador Romário. “Vocês não querem cassar o Romário. Ele é um bandido, e deve ser cassado, mas parece, que os “FGs” não quer”, disse Zé Vital, que foi rebatido por vereadores da situação entre eles Itamar Ribeiro, líder do governo na Câmara. “Ninguém aqui está protegendo Romário, estamos fazendo o que a Justiça manda”. Disse Itamar Ribeiro.





Outro ponto questionado pelo vereador Zé Vital, se diz respeito aos assessores do parlamentar que continuam ocupando o gabinete do vereador. Para o presidente Carlos Calisto, eles (assessores), são funcionários da Câmara. Mas a posição do Carlos do Calisto, foi questionada pelo ex-presidente e vereador José Crisóstomo (Zezão), que assegura que os assessores são ligados ao vereador, por isso também deveriam estar afastados.

Zé Vital, ameaça entrar com uma ação na Justiça para que os assessores também sejam afastados.





Para os vereadores da bancada de oposição, existe sim, uma proteção ao vereador Romário."A população está vendo vocês, que estão protegendo esse bandido", reportou Zé Vital.

Com informações de Wilson Gomes

Vídeo Vereador Zé Vital