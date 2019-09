Acusado de homicídios em Santa Quitéria e Varjota é preso no Rio de Janeiro

Um criminoso acusado de praticar seis homicídios nos municípios de Santa Quitéria e Varjota foi preso nesta quinta-feira (05), no bairro da Olaria, no Rio de Janeiro.

A ação integrada das Polícias Civil do Ceará e do Rio de Janeiro capturou Daniel de Sousa Fideles, 20, dentro de uma oficina onde trabalhava na capital carioca, por força de um mandado de prisão solicitado pelo delegado de Santa Quitéria, Ivanildo Alves.

Um dos crimes praticado por Daniel se deu em 13 de junho deste ano, no distrito de Sangradouro, quando o casal Francisco Alberto Ribeiro Lopes, 42 e Ana Cíntia Silva de Sousa Ribeiro, 20, foi executado, por ligação com tráfico de drogas. Após o duplo homicídio, ele gravou áudios nas redes sociais ameaçando um desafeto, confessou os crimes e fugiu para o Rio de Janeiro, ainda no mês de junho.

“Nos áudios, ele demonstra valentia, porém fugiu para tentar se esconder da Polícia. O que ele não imaginava é que mesmo longe nós estávamos a sua caça e a captura foi só questão de tempo”, afirmou Ivanildo, que investiga as outras mortes confessadas pelo homem.

O delegado ainda explicou que as tratativas para recambiar o preso para o Ceará já estão sendo desenvolvidas. “Vamos buscá-lo para que ele responda aqui pelos crimes cometidos. Não adiantou ele ir pra longe”, destacou.





Fonte: Portal A Voz de Sta. Quitéria