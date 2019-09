POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE HOMEM ACUSADO DE HOMICÍDIO

Na tarde de 05.09.2019, por volta das 14h30min a Polícia Civil do Ceará foi acionada via CIOPS sobre a ocorrência de uma morte no Bairro Domingos Olímpio, Sobral - CE.





De imediato o Núcleo de Homicídios de Sobral foi até o local do crime e já iniciou as investigações e diligências. A vítima foi identificada como sendo o Sr. Aloisio Silva Crispim, 53 anos, conhecido como "Bolinha", morto com lesões provocadas por arma branca do tipo faca, a qual foi recolhida pelo perito criminal da PEFOCE.





Os Policiais Civis do Núcleo de Homicídios de Sobral conseguiram chegar a testemunhas que narraram os fatos e apontaram o autor, o qual estava em local incerto e não sabido.





Diligências incessantes foram realizadas e por volta das 18h00min o autor do crime, Carlos César Moreira da Silva, vulgo Patati, foi encontrado. Ao ser abordado pela Polícia Civil, de imediato se rendeu e confessou o crime no local, vindo a negar o fato na Delegacia.





O motivo, conforme narrado pelas testemunhas, foi que o autor, armado de faca, exigiu dinheiro da vítima, que se negou a entregar e reagiu, entrando em luta corporal. O autor acabou por desferir facadas na vítima, ameaçou a testemunha e se evadiu do local.





No Núcleo de Homicídios de Sobral foi confeccionado o Auto de Prisão em Flagrante pelo crime de Latrocínio Consumado, com penas de 20 a 30 anos. O autor foi levado para a Penitenciária, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.





O Núcleo de Homicídios de Sobral pede à população sobralense que ajude a Polícia Civil no combate à criminalidade. Informações e denúncias podem ser feitas de maneira anônima pelo WhatsApp do Núcleo de Homicídios (88) 9 9261 3471. Sigilo garantido.