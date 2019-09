Adolescente e mais duas mulheres são assassinadas no Ceará nas últimas 24 horas

Três mulheres foram mortas no Ceará nas últimas 24 horas, elevando para 150 o número de crimes do gênero no estado em 2019. Entre as vítimas dos últimos assassinatos está uma adolescente de 17 anos, executada a tiros quando passeava com a filha de 2 anos. O crime ocorreu na noite desta quarta-feira (11), em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Outras duas mulheres foram vítimas de feminicídio (crime passional).





A adolescente Ayara Cardso, 17, passeava com a filha em uma praça no bairro Conjunto Metropolitano (Picuí) quando foi surpreendida por bandidos que desembarcaram de um carro na Rua Pedro Alves de Menezes. A garota foi obrigada a ficar de joelhos na calçada e foi morta com tiros na cabeça diante da filha. A Polícia suspeita de uma execução sumária na guerra de facções em Caucaia que já deixou mais de 100 mortos neste ano naquele Município.





Outros casos





No Município de Ipaporanga (375Km de Fortaleza), um crime brutal revoltou os moradores da comunidade de Torrões, Distrito localizado na zona rural. A dona de casa, Antônia Solange da Silva, 46 anos, foi morta na tarde de ontem (11). O crime ocorreu por volta de 14h40, quando a mulher acabou sendo atingida a golpes de facão pelo ex-marido. José Alves Ferreira, 39 anos, fugiu após o crime e está sendo procurado pelas autoridades.





No bairro Quintino Cunha, na zona Oeste de Fortaleza, aconteceu o terceiro crime de morte. Uma mulher foi assassinada pelo ex-marido, que não aceitava o fim do casamento.





(Fernando Ribeiro)