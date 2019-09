Subinspetor da Guarda Municipal de Maracanaú lançou livro em Sobral

Uma obra literária lançada nesta terça-feira (10), na Sala de reunião da Secretaria Municipal da Segurança e Cidadania de Sobral (SESEC), com o tema “Guarda Municipal uma questão de Segurança Pública”. Na ocasião, o autor Reginaldo Nascimento da Costa, realizou uma palestra, com sessão de autógrafos para os profissionais que compareceram ao ato solene.





O livro é o primeiro de Reginaldo Nascimento, que faz uma abordagem sobre o contexto histórico da origem das Guardas Municipais, bem como, aborda os avanças, desvios e os marcos regulatórios da contemporaneidade aliada à importância do trabalho dos agentes para a Segurança Pública.

Reginaldo é poeta, graduado em História pela Universidade Estadual do Ceará. Atualmente, é subinspetor da Guarda Municipal de Maracanaú; Instrutor Credenciado da Escola de Governo do Município de Fortaleza e Diretor de Assuntos Institucionais do Conselho Nacional das Guardas Municipais/Ceará; exerceu ainda o cargo de Subcomandante da Guarda Municipal de Maracanaú. A vivência no comando, além da experiência no exercício da profissão foram fatores motivadores para o autor escrever a obra.





(Blog do Célio Brito)