AGU pede retomada das investigações sobre quem financia Adélio Bispo

A Advocacia Geral da União (AGU) peticionou a Justiça nesta sexta-feira (13), pela retomada da investigação que busca descobrir quem financia os advogados do militante Adélio Bispo de Oliveira, que esfaqueou o presidente da República, Jair Bolsonaro.





Em memorial entregue ao TRF-1, o ministro André Mendonça pediu a revogação de uma decisão do desembargador Néviton Guedes que impediu a análise do material apreendido em dezembro no escritório do advogado Zanone Manuel de Oliveira Júnior.





Fonte: Renova Mídia