Adolescente morre afogado em açude na cidade de Mucambo, interior do Ceará

Um adolescente morreu afogado em um açude na cidade de Mucambo, interior do Ceará, neste sábado (14). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), dois garotos que estavam com Vitor Machado Pereira, 15 anos, informaram aos agentes que o garoto mergulhou e não retornou à superfície.





Populares encontraram o corpo em outro ponto do reservatório uma hora depois do desaparecimento. Uma ambulância do Serviço Móvel de Atendimento e Urgência (Samu) foi acionada, mas o adolescente já estava morto quando foi achado.





Os dois adolescentes que estavam com a vítima foram levados para serem ouvidos na presença dos responsáveis na Delegacia Regional de Sobral. Ainda segundo a SSPDS, não há indícios de crime na ocorrência, e o caso vai ser transferido para a Delegacia Municipal de Pacujá.





Fonte: G1/CE