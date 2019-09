PRF CUMPRE DOIS MANDADOS DE PRISÃO NESTE DOMINGO (15)

Neste domingo (15), por volta das 10h40, no quilômetro 57 da BR-116, no município de Pacajus (CE), agentes da Policia Rodoviária Federal abordaram um veículo Toyota Hilux. Durante fiscalização ao veículo e ao condutor constatou-se um mandado de prisão em desfavor deste. O homem foi detido e encaminhado para a Polícia Civil em Horizonte (CE). O veículo foi entregue ao dono do veículo, que era passageiro do banco dianteiro e é empregador do homem detido.





Enquanto isso, no mesmo horário, no quilômetro 307 da BR-222, em Tianguá (CE), uma equipe da PRF abordou um veículo Land Rover Evoque "BLINDADO". Ao consultarem a documentação do condutor, verificaram que ele possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. O homem foi detido e encaminhado para a Polícia Civil em Tianguá.





(BDCOM-PRF)