Pai se vinga da ex e obriga filho a se despedir da mãe antes de matá-lo em acidente fatal

Pouco antes de bater o carro em uma carreta na tarde do último sábado (14), Marco Antonio Alves, de 45 anos, mandou o filho, Matheus Gabriel Kuasne Oliveira, de 9 anos, gravar um vídeo e enviar para a mãe dele. "Adeus, mãe", se despediu.

Erika Kuasne pediu socorro na delegacia, mas não deu tempo. Pouco depois seria avisada de que o filho e o ex-marido morreram no grave acidente na PR-445, em Londrina, no norte do Paraná.





Inconformado com a separação do casal há 3 anos, Marco pegou o filho e, durante horas, enviou mensagens com ameaças.

O motorista da carreta contou que o Chevrolet Corsa Classic invadiu a pista contrária e causou a colisão. Quando o Corpo de Bombeiros foi acionado, a criança ainda estava viva, mas quando chegaram, o coração de Matheus já não batia mais.





Para policiais, Erika mostrou mensagens em que o filho se despede. "Adeus, mãe", diz a criança em poucos segundos, com os olhos lacrimejados. “Minha decisão foi tomada, não volto atrás. Ia ser você, mas aqui vai doer mais para ti”, escreveu o homem uma hora antes do acidente.





Fonte: RM Notícias