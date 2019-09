Bolsonaro participa de desfile ao lado de Bispo Edir Macedo e Silvio Santos

O presidente da República, Jair Bolsonaro, abriu o desfile cívico-militar às 9h. O evento está previsto para se encerrar às 11h.

O presidente Jair Bolsonaro participou na manhã deste sábado (7) do seu primeiro desfile cívico-militar como presidente da República. O evento começou pontualmente às 9h e o presidente vestia a faixa presidencial. Ele chegou ao lado do filho Carlos Bolsonaro.





Na tribuna de autoridades, o presidente estava acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que estava com vestido amarelo, do bispo Edir Macedo, fundador e líder da Igreja Universal do Reino de Deus, e da esposa Ester Bezerra, do apresentador e dono do SBT, Sílvio Santos e a esposa Íris Abravanel. O vice-presidente Hamilton Mourão e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) também estavam presentes, além do ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro e da esposa Rosângela Moro.





Na noite de sexta-feira (6), o presidente Jair Bolsonaro recebeu o bispo Edir Macedo, fundador e líder da Igreja Universal do Reino de Deus, e o apresentador e dono do SBT, Sílvio Santos, para um jantar no Palácio da Alvorada. (R7)