Caso Neymar: Najila e ex-marido viram réus por fraude no processo

Najila Trindade e seu ex-marido viraram réus por fraude processual no caso em que a modelo acusou o jogador de futebol Neymar Júnior de estupro. A Justiça de São Paulo aceitou, na última sexta-feira, 27, a denúncia do Ministério Público (MP).





Nessa mesma acusação, Estivens Alves, ex de Najila, ainda foi acusado de ter divulgado conteúdo erótico da modelo em troca de publicações na internet.





Na semana passada, a Justiça negou a denúncia do MP por denúncia caluniosa e extorsão contra a loira, que acusou Neymar de estupro. Mas o órgão pode recorrer desta decisão.





Com isso, Najila e Estivens se tornaram réus por fraude processual pois, no entendimento da Justiça, eles dificultaram as investigações da Polícia Civil, seja na apuração do suposto arrombamento do apartamento de Najila, onde estaria o tablet com imagens da violência sexual sofrida por ela, ou da suposta violência sexual envolvendo o craque do Paris Saint-Germain.





Ao portal ‘G1’ , a defesa da loira informou neste domingo, 29, que irá recorrer da decisão. “Vou entrar com um habeas corpus para trancar essa ação”, disse Cosme Araújo.





O ex-marido de Najila ainda não falou sobre o assunto, Neymar também não. A juíza Fabíola Oliveira Silva, da 31ª Vara Criminal, deu dez dias de prazo para os acusados apresentarem suas defesas, juntar documentos e provas e indicar no máximo oito testemunhas.





(MSN)