Mulher é esfaqueada e morta por vizinho em Fortaleza

Ela tentou intervir na confusão entre o suspeito e o companheiro e foi atingida por um dos agressores com golpes de faca nas costas.

A polícia prendeu um homem suspeito de assassinar a própria vizinha a facadas durante uma discussão entre ela e o companheiro, na madrugada deste domingo (29), no bairro Quintino Cunha.





De acordo com a polícia, o casal discutia quando dois homens chegaram e começaram a agredir o companheiro da vítima. Ela tentou intervir na confusão e foi atingida por um dos agressores com golpes de faca nas costas. Rosângela Ferreira, de 23 anos morreu no local. O companheiro dela recebeu uma facada no ombro e ficou ferido.





Minutos depois, o suspeito identificado como Elias Sousa Soares, de 46 anos foi encontrado pela polícia em uma residência do bairro. Ele ainda tentou fugir pelos telhados mas foi detido e encaminhado para o 10º Distrito Policial (DP), onde foi autuado em flagrante por homicídio e tentativa de homicídio.





O outro agressor ainda não foi identificado e segue sendo procurado.





Com informações do DN

Foto ilustrativa