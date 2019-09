Ceará registra 16 novos ataques durante o fim de semana

Ao menos, mais 16 ataques criminosos foram registrados no Ceará durante o último fim de semana. Foram cinco atentados na sexta-feira (27), mais quatro no sábado (28), e no domingo (29) outros sete crimes do gênero. Com isso, o número de atos de terror no Ceará chega nesta segunda-feira (30), a 92 casos confirmados pelas autoridades policiais. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), até o domingo (29), nada menos, que 125 pessoas haviam sido presas como suspeitas de participação nos atos de vandalismo.





Duas escolas, uma sucata, um posto de saúde, um posto de combustíveis e uma agência bancária estão entre os alvos dos ataques registrados no fim de semana no Ceará, além de vários veículos incendiados. ]





De acordo com a SSPDS, cerca de 4 mil policiais militares participaram de uma ofensiva contra os atentados na noite do último sábado (28). Batizada de “Operação Contra-Ataque”, a mobilização teve início com a reunião do efetivo e preleção do comandante-geral da PM, coronel Alexandre Ávila, na sede do Quartel do Comando Geral (QCG), Viaturas e motos se espalharam pelas áreas mais vulneráveis aos ataques na Grande Fortaleza.





Ainda assim, os atentados prosseguiram, embora em menor escala que os atos registrados durante a semana.





Veja os registros dos atentados ocorridos entre sexta-feira (27) e o domingo (29):





SEXTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO





1 – Incêndio a uma passarela do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) na esquina das avenidas Engenheiro Santana Júnior e Antônio Sales, no bairro Cocó, em Fortaleza





2 – Caminhão incendiado na cidade de São Luiz do Curu





3 – Incêndio a um posto de Saúde na cidade de Paramoti





4 – Incêndio a uma van do transporte escolar na Rua Maria Júlia, no Bom Jardim





5 – Incêndio criminoso em uma escola pública (Escola Municipal Luiz Albano da Costa), na localidade de Urucará, em Maranguape (RMF).





SÁBADO, 28 DE SETEMBRO





1 – Incêndio em caminhões na BR-222, no Município de São Luís do Curu





2 – Caminhão incendiado na Avenida Vicente de Castro, no bairro Cais do Porto, Capital





3 – Incêndio a uma topique no bairro Acaracuzinho, em Maracanaú





4 – Tentativa de incêndio na agência do Banco do Brasil da Avenida José Bastos, no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza









DOMINGO, 29 DE SETEMBRO





1 – Incêndio parcial em um caminhão no bairro Papicu





2 – Viatura da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) apedrejada na Rua Coronel Fabriciano, no bairro Bonsucesso





3 – Incêndio criminoso em uma sucata, na Avenida da Integração, bairro Conjunto Metropolitano (Picuí), no Município de Caucaia





4 – Incêndio criminoso em um posto de combustível no bairro Piratininga, em Maracanaú





5 – Incêndio criminoso no Colégio Agrícola, em Lavras da Mangabeira.





(Blog do Fernando Ribeiro)





6 – Tentativa de incêndio a um ônibus da empresa Gertáxi, no Icaraí, em Caucaia (RMF)





7 – Tentativa de incêndio a ônibus, na localidade de São Pedro de Cima, no Município de Paracuru.