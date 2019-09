Comércio entre Brasil e EUA cresce 9,5%

A parceria entre os EUA e o Brasil parece seguir firme e forte. As exportações brasileiras para os Estados Unidos cresceram 9,5% em agosto deste ano, na comparação com o mesmo período de 2018.





Já as importações de produtos daquele país aumentaram 27,9%. Ao mesmo tempo, o comércio com os outros parceiros importantes (China e Argentina) teve queda com a priorização do comércio com os EUA.





Os dados foram divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e mostram que as exportações brasileiras para a Argentina recuaram 38,9% no mês, muito devido à crise que assola o país vizinho.





Fonte: Conexão Política e FGV