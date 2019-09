A Comissão de Educação na Câmara dos Deputados aprovou substitutivo do deputado cearense Moses Rodrigues (MDB) ao PL 8131/14, do Senado que permite que as escolas criem plano de recuperação de alunos de baixo rendimento, que não seja focado apenas nas notas. A proposta segue para CCJ e depois, Plenário.

Veja mais sobre: Politica