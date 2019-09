Comunidade Shalom em Sobral realizará Jantar Beneficente em prol de abrigo de crianças

Evento acontecerá no dia 29 de outubro e objetiva arrecadar fundos para a manutenção da Casa São Francisco.

A Casa São Francisco é uma instituição que atua há 17 anos em Sobral acolhendo crianças de 0 a 6 anos em situação de risco social. Esse lar provisório é administrado pela Comunidade Católica Shalom, que sempre realiza campanhas e eventos, como o ‘Jantar Sua Mão é Abrigo’, com o intuito de arrecadar recursos para a manutenção da Casa, que vive de doações. Evento que já está na sua sétima edição, o Jantar Beneficente deste ano já tem data e local: 29 de outubro, no Buffet Dona Flor.





De acordo com o coordenador da Casa São Francisco, Ricardo Santos, o abrigo acolhe atualmente 23 crianças, no entanto sua capacidade é, na verdade, para acolher 20. O missionário da Comunidade Shalom destaca os desafios de manter a Casa, cujas despesas básicas como energia, água, funcionários, entre outras, são elevadas. “Temos o desafio de manter a Casa São Francisco e a meta de torná-la uma instituição auto-sustentável. Nosso abrigo é um presente dado por Deus, esses pequenos são os nossos filhos. Precisamos nos sentir pais e mães dessas crianças que foram confiadas a nós”, enfatiza.





Ricardo conta que dois dos pequenos acolhidos na Casa São Francisco são crianças com deficiência, que demandam cuidados especiais. Ele explicou que, para além das necessidades materiais, esses pequenos necessitam de atenção e afeto. “Essas crianças precisam de nós, mas nós também precisamos delas”, finaliza.





Atrações





O Jantar ‘Sua Mão é Abrigo’ traz como atração um show com a missionária e cantora Leozany Oliveira, artista com experiência de mais de 10 anos levando a misericórdia e o amor de Deus através de suas canções. O evento contará ainda com apresentação do Coral Universo da Música e Ministério de Música Shalom de Sobral.





Para participar do Jantar e ajudar a Casa São Francisco, é necessário adquirir um exibível no valor de R$40 reais, à venda na Comunidade Católica Shalom (Rua Coronel Mont’Alverne, 1498, Campo dos Velhos, próximo ao Centro Esportivo Tia Edite) e na Casa São Francisco (Rua Radialista Francisco Aristeu Barbosa, 577, Domingos Olímpio).





Outra forma de ajudar o abrigo é adquirindo a camisa do evento, que custa R$25 reais e também está à venda na Livraria da Comunidade Shalom em Sobral.





Maiores informações podem ser obtidas pelo fone (88) 3611-1298 ou pelas redes sociais: INSTAGRAM (@shalomsobral e @casasaofrancisco) / FACEBOOK (Shalom Sobral e Casa São Francisco)