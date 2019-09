Concurso IBGE: edital é lançado com 127 vagas no Ceará e salário de até R$ 3,1 mil

Salários serão de R$ 3.100,00 para coordenador censitário e R$ 1.700,00 para agente censitário operacional.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com um edital aberto de processo seletivo para 2.658 vagas no País. Tendo o nível médio como exigência, o concurso tem 1.343 vagas para condenador censitário subárea e 1.315 para agente censitário operacional. Do total, 127 vagas são locadas no Ceará.





Focado na realização do Censo Demográfico 2020, o certame terá contratações temporárias de no mínimo 30 dias, podendo ter o vínculo estendido por até mais 30 dias. Os salários serão de R$ 3.100,00 para coordenador censitário e R$ 1.700,00 para agente censitário operacional.





No Estado, as vagas para agente, 85 no total, estão concentradas em Fortaleza. Do total, 17 vagas são destinadas a pessoas pretas ou pardas (PPP), enquanto que 5 delas serão preenchidas por pessoas com deficiência (PcD).





Já as 42 vagas restantes locadas no Ceará, de coordenador censitário subárea, estão espalhadas em 42 municípios diferentes. As informações completas estão detalhadas no edital do concurso.





Para mais Informações sobre o processo seletivo simplificado, os interessados podem entrar em contato com o IBGE pelo telefone 0800 2834628 e pelo e-mail concursoibgepss2019@fgv.br a partir desta quarta-feira (25).





Inscrições





As inscrições começam no dia 25 de setembro e vão até 15 de outubro, pelo site da Fundação Getúlio Vargas . As taxas são de R$ 58 para coordenador e de R$ 43,50 para agente.





As provas terão 60 questões objetivas, focadas em conhecimentos básicos e específicos. Os assuntos abordados serão de língua portuguesa, raciocínio lógico quantitativo e ética no serviço público, além de noções de administração e situações gerenciais para a função de coordenador. Aos agentes serão cobradas as disciplinas de noções de informática e noções de administração.





O resultado deverá sair no 10 de janeiro de 2020.