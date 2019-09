Quatro veículos particulares são alvos de incêndio criminoso em Fortaleza

Na noite de sábado e madrugada de domingo, Fortaleza registrou dois incêndios criminosos que atingiram quatro veículos. Segundo o Corpo de Bombeiros, um deles ocorreu no km 14 da BR-116, no Bairro Ancuri, e outro na Cidade 2000. Nos dois casos, homens atearam fogo aos veículos. Na BR, um vídeo mostra aos menos cinco homens ateando fogo a caminhões de uma loja de veículos.





Os carros ficaram parcialmente danificados. Havia carros pequenos, mas não foram atingidos. O dono da loja só soube do incêndio por volta das 5h horas da manhã, avisado por uma vizinha, e estima R$ 20 mil em prejuízo. “Não estou entendendo. Não tenho inimizade com ninguém”, disse o dono, que não será identificado nesta reportagem.





Já na Cidade 2000, pelo menos dois homens atearam fogo em um carro particular que estava estacionado na Rua das Adenanteras. Segundo o Corpo de Bombeiros, o dono do veículo afirmou que câmeras de segurança da residência dele flagraram os dois homens colocando fogo no carro.





Veja vídeo

(CN7)