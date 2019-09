A cada dia, Alcolumbre se afirma como a nova cara da velha política

Senadores que ajudaram presidente do Senado contra Renan se mostram decepcionados.

Senador inexperiente e sem talentos reconhecidos, Davi Alcolumbre (DEM-AP) derrotou a “velha política”, na briga pela presidência do Senado, com o apoio e entusiasmo dos novos senadores. Menos de oito meses depois, a decepção. Vários desses “eleitores” constatam o que já virou piada: Alcolumbre está cada vez mais parecido com Renan Calheiros (MDB-AL), de quem seus eleitores apenas querem distância. A informação é da Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder.





Nos corredores do Planalto, Alcolumbre é ironizado pela insistência em nomear indicados, exatamente como os que derrotou em fevereiro.





Ele segurou indicações para embaixador durante meses, insistindo em manter na ONU em Nova York Mauro Vieira, ex-chanceler de Dilma.





Um dos críticos, Alessandro Vieira (Cidadania-SE), é autor da CPI Lava Toga, que Alcolumbre ameaça engavetar. Como na velhíssima política.





(Diário do Poder)