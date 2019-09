Mulher é executada dentro de transporte por aplicativo em Caucaia; adolescente ficou ferida

As duas foram alvo de dois homens que se aproximaram do carro quando ele chegou na Rua Poebla, no Parque Potira II.

Uma mulher e uma adolescente que estavam em um veículo de transporte por aplicativo foram alvos de criminosos na noite dessa sexta-feira (20) em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. As duas foram alvo dos tiros disparados por dois homens que se aproximaram do carro quando ele chegou na Rua Poebla, no Parque Potira II. Rosilania Gomes de Lima, de 27 anos, morreu e a jovem de 16 anos ficou ferida.





De acordo com a Polícia Civil, as duas solicitaram a corrida em Maracanaú, na Grande Fortaleza, com destino a Caucaia. Após efetuaram os disparos contra as duas, os criminosos fugiram.





O motorista não ficou ferido e socorreu as duas, mas Rosalina não resistiu. Segundo a polícia, ela tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas.





Equipes do Departamento de Homicídios e da Perícia Forense foram acionadas e realizaram os levantamentos acerca do caso, mas ninguém foi preso até o fim da manhã.





(Diário do Nordeste)