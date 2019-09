Direito UNINTA debate os Principais Julgados do STF e STJ durante palestra

Na última quarta-feira (25), os acadêmicos do curso de Direito do Centro Universitário Inta (UNINTA) participaram de palestra sobre os Principais Julgados do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), durante os anos de 2018 e 2019.





De acordo com a Profa. Me. Ivana Mércia Aragão Mendes, gestora de Educação Continuada, “os temas foram decisões nas áreas Direito Constitucional, Direito Civil e Direito do Consumidor.” A iniciativa faz parte da execução do projeto de capacitação de discentes da gestão de educação continuada do Curso de Bacharelado em Direito.





Os docentes Me. Ivson Meireles, Esp. Nadson Rocha e Me. Joshua Gomes foram responsáveis por abordar decisões do Direito Constitucional, Administrativo e Direito Civil e do Consumidor, respectivamente.





O professor Ivson Meireles afirmou que o momento foi enriquecedor para docentes e discentes. Durante o evento, ele discutiu sobre duas decisões do STF. “Uma versa sobre o princípio da isonomia nos concursos públicos, notadamente o direito da candidata gestante à remarcação do teste de aptidão física. A outra decisão versa sobre a educação domiciliar no Brasil”, explica.





Já o docente Joshua Gomes ressaltou a importância do tema. “O estudo da jurisprudência é fundamental para uma formação jurídica de qualidade, visto que o Direito é uma ciência dinâmica e acompanha a transformação dos fatos sociais.”