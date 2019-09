EM APENAS UMA SEMANA, PRF RECUPERA 8 VEÍCULOS ROUBADOS NO CE

Apreensões ocorreram por todo estados: motos e carros foram recuperados.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, entre os dias 7 e 12 de setembro, no Ceará, nove veículos com queixas de roubo. Ao todo, este ano as equipes da PRF já apreenderam 159 veículos roubados em todo estado. Apenas na terça-feira, foram três veículos recuperados.





No final de semana, nos dias 7 e 8, agentes da PRF recuperaram duas motocicletas e um veículo Ford KA. Uma das motos havia sido roubada em São Paulo e o carro tinha queixa de roubo no Piauí. As apreensões ocorreram em São Gonçalo do Amarante, Tianguá e Canindé, no Ceará. Os condutores foram detidos por receptação e encaminhados para as Delegacias de Polícia Civil das circunscrições.





Já na segunda feira (9), após identificar uma motoneta trafegando em passarela de pedestres, policiais rodoviários federais realizaram a abordagem ao veículo e o condutor informou que não era habilitado. O homem apresentou uma nota fiscal do veículo com aparentes indícios de falsificação, disse ainda que havia comprado a motoneta de um vizinho. O vendedor do veículo compareceu ao local da abordagem e afirmou que a havia comprado na Feira da Parangaba cerca de um ano atrás. O chassi e o motor da motoneta apresentavam diversos indícios de adulteração. O condutor foi detido pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo, uso de documento falso, dirigir sem carteira de habilitação e pelo crime de receptação, motivo pelo qual o vendedor também foi detido. Os dois foram encaminhados ao 30º Distrito de Polícia Civil em Fortaleza.





Na terça-feira (10), foram três veículos recuperados, uma caminhonete, uma moto e um carro de passeio. As apreensões ocorreram em Chorozinho, Amontada e Cascavel, no Ceará. Dois dos veículos indicavam indícios de adulteração; o outro foi abandonado pelos criminosos após pane mecânica. Um homem foi detido e um adolescente foi apreendido por receptação. Os dois foram encaminhados para a Polícia Civil das respectivas regiões.

Dia (12), às 21h10, em Tianguá (CE), uma equipe da PRF deteve o condutor de uma motocicleta Honda CG Titan Fan com placa de Sobral (CE). Após visualizar o motociclista realizando manobras incomuns na rodovia, os agentes da PRF abordaram o veículo e constataram a existência de queixa de roubo para o veículo. O condutor disse que comprara a moto de seu cunhado. O homem foi detido pelo crime de receptação e encaminhado para a Polícia Civil em Tianguá.









Aumento nas Apreensões





A PRF já recuperou 159 veículos com queixas de furto ou roubo desde o início do ano, o número é 23% maior que o do mesmo período de 2018, no qual foram apreendidos 129 veículos roubados.





(NUCOM/CE)