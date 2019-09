Agente penitenciário flagrado com drogas por cães farejadores é preso em unidade prisional no Ceará

O agente, aprovado no último concurso para o cargo, estava com aproximadamente 300 gramas de maconha.





Um agente penitenciário foi preso após ser flagrado em uma unidade prisional de Itaitinga, no interior do Ceará, com aproximadamente 300 gramas de maconha divididos em quatro tabletes. o caso ocorreu neste sábado (14).

Cães farejadores do Grupo de Apoio Penitenciário perceberam a presença da droga na bolsa do agente, que atuava na Casa de Privação Provisória de Liberdade Agente Elias Alves da Silva, conhecida como CPPL IV.





O agente Alex Matos Amaral, aprovado no último concurso para o cargo, foi autuado pela Polícia Civil e se encontra recolhido na unidade prisional Irmã Imelda Lima Pontes.





Com informações do portal G1