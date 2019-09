Suspeita de Fraude: Eleição municipal interna do PT tem mais votos que eleitores

Uma divergência entre o número de eleitores e o total de votos apurados na eleição do PT em Cariacica adiou por mais um dia o fechamento dos resultados gerais e definitivos da disputa interna do partido. Em uma das três urnas do município foram contabilizados 29 votos a mais que o total de presentes, informaram outros petistas.





Os petistas escolheram presidentes dos diretórios de 52 cidades e também votaram para as chapas estaduais. No PT, as respectivas votações dessas chapas define a proporção de delegados partidários que cada uma terá. Esses delegados – são 250, ao todo – elegem o presidente do partido no Estado, função hoje ocupada pelo ex-prefeito de Vitória João Coser.





O presidente do processo eleitoral, Simonetti não quis detalhar o motivo da polêmica. Contudo, a reportagem do jornal GazetaOnline confirmou a divergência no número de votos com quatro petistas inseridos no processo eleitoral. Um deles, o ex-deputado estadual José Carlos Nunes, da corrente interna Construindo um Novo Brasil (CNB). O candidato do grupo à presidência do PT de Cariacica apresentou recurso.





“Foi detectada uma quantidade de votos a mais do que constava na lista de presença. Tinha mais voto do que assinatura. Foram 29 a mais, quase 10% dos 320 votos da urna. A urna tem que ser impugnada. Tem indício de fraude nessa urna. Se fossem um, dois ou três, talvez a pessoa que votou esqueceu de assinar. Mas 10% é no mínimo suspeito”, disse Nunes.





Cariacica é reduto eleitoral do deputado federal Helder Salomão, que tenta assumir o controle do partido no Espírito Santo. Ele disputa com a microempresária Jackeline Rocha. Candidata do PT ao governo do Estado em 2018, ela é apoiada por Nunes e por Coser.





