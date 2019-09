Governadores escondem que receberam verba federal para obras nos estados

Em Alagoas, por exemplo, não há qualquer menção aos R$ 85 milhões para duplicação de trecho da AL-101.

O governo Bolsonaro libera recursos para obras e programas no Nordeste, mas até parece que os governadores da região combinaram esconder a origem do dinheiro que banca escolas, unidades de saúde e até obras viárias, como a duplicação da rodovia AL-101 Norte, em Alagoas. Ali, as placas oficiais escondem, ignorando a lei, a origem dos R$ 85 milhões do Ministério do Turismo, que financiam o trecho. A informação é da Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder.





No Estado governado por Renan Filho, as placas exaltam “mais uma obra do Governo de Alagoas”, sem citar o dinheiro federal.





A assessoria do governo alagoano diz que só há obrigação de citar a verba federal em uma placa. Mas na placa indicada não há referência.





Os R$85 milhões foram liberados pelo então ministro do Turismo Marx Beltrão. Era 2018, governo Temer, também odiado pelo clã Calheiros.





(Diário do Poder)