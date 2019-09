INTERNAUTA DENÚNCIA OBRA ABANDONADA DA PREFEITURA DE SOBRAL

Internauta denuncia o abandono de uma obra no Centro de Sobral, ou seja, a obra de reforma da igreja da Saúde.

Veja a denúncia do internauta:

"Boa tarde, gostaria que a empresa responsável pela reforma da praça da igreja da Saúde próximo a prefeitura, resolvesse o problema, pois já estar com 45 dias que começaram a obra e estar com um buraco de esgoto a céu aberto e mais estar com 3 dias que não tem ninguém trabalhando, e quando estava trabalhando só com 4 funcionários, construtora portela."