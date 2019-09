Estagiária que vazou dados da Justiça vendia drogas dentro de faculdade em Sobral, diz polícia

Depois de sair do fórum de Sobral, ela trabalhou na Prefeitura da mesma cidade até um dia antes de ser presa.

A estudante de Direito Gerciany de Lima Marques, de 22 anos, suspeita de repassar informações da polícia e da Justiça para uma quadrilha envolvida em crimes como tráfico de drogas e homicídios, fazia cobranças e distribuía entorpecentes dentro da faculdade onde estudava, no município de Sobral, a 245 km de Fortaleza. A estagiária foi presa durante uma operação da Polícia Civil contra o crime organizado que cumpriu 27 mandados de prisão e de busca e apreensão no município.





A Polícia conseguiu imagens de Gerciany de Lima conversando com pessoas e repassando as drogas. O vídeo não foi divulgado para não atrapalhar nas investigações, já que o namorado da estagiária, que é traficante, continua foragido. Gerciany foi presa preventivamente e ainda não foi autuada. A previsão é que isso aconteça na próxima semana, quando a Polícia Civil terminar as investigações.





De acordo com um funcionário da faculdade que preferiu não ser identificado, a estagiária era uma aluna aplicada e frequentava a instituição de ensino todos os dias sem levantar qualquer suspeita. Segundo a assessoria da faculdade, Gerciany estudava com uma bolsa integral a que teve acesso por meio de filantropia, por ser da zona rural e aluna de escola pública. A estagiária é de Aracatiaçú distrito distante 70 km da sede do município de Sobral.





Fórum bloqueou acessos internos da jovem





Ela conseguiu o primeiro estágio na 3ª Vara Criminal do Fórum Doutor José Saboya de Albuquerque, em Sobral, em julho de 2018. Ela atuou até março de 2019, quando o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) foi informado sobre as investigações em relação ao envolvimento dela com o tráfico de drogas.





Antes de ser desligada, o Fórum de Sobral bloqueou todos os acessos internos jurídicos da estagiária.





(Diário do Nordeste)