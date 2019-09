“Lourão do Crime”, de Monsenhor Tabosa, morre em confronto com a Polícia Militar

Procurado pela Polícia depois de várias ações delituosas na cidade de Monsenhor Tabosa, Ramon Alves Brandão, conhecido como o “Lourão do Crime”, foi morto durante confronto com policiais militares do 4º Batalhão do Choque. Segundo informações extraoficiais, o fato aconteceu na região do Cariri. As informações ainda são preliminares e a polícia deve fazer o comunicado de forma oficial a imprensa.





“Lourão do Crime” usou as redes sociais para dirigir graves ofensas e ameaças de morte a policiais militares do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio). Em áudio postado em aplicativos de celular, ele diz ainda que cometerá atentados contra o estado caso sua mãe e seu padrasto, presos pelos policiais, não sejam logo soltos. O bandido usa palavrões e ofensas graves aos policiais militares e diz que “inocentes” foram presos, se referindo a seus familiares detidos na última segunda-feira (10) naquela cidade. Com expressões vulgares, ele continua as ameaças aos PMs e diz “haverá sangue”.

Desde o último fim de semana, “Lourão do Crime” está sendo procurado naquela região do estado. As diligências se estenderam até a sua residência, onde a mãe e o padrasto foram detidos em poder de drogas.





Mais informações a qualquer momento





(A Voz de Sta. Quitéria)