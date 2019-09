Estudantes do Direito UNINTA se classificam para a 2ª fase da Olimpíada Nacional FDV

A equipe SUITS, formada por acadêmicos do Curso de Direito do Centro Universitário Inta (UNINTA), coordenado pelo Prof. Dr. Manoel de Castro Carneiro Neto foi a única do estado do Ceará a se classificar para a 2ª fase da 14ª Olimpíada Jurídica Nacional da Faculdade de Direito de Vitória (FDV), que acontecerá no dia 28 de setembro. O resultado coloca a instituição entre as 20 melhores do país.





A Olimpíada, que ocorre anualmente, é promovida pela Faculdade de Direito de Vitória – FDV, é uma competição nacional que testa o conhecimento dos alunos sobre tudo que envolve o Direito. A Olimpíada Jurídica é formada por três etapas: as duas primeiras online e terceira presencial. O tema desta edição é Direitos Humanos.





Para o Líder da Equipe, Danilo Gomes, que cursa o 4º período de Direito, esta é uma prova incontestável da qualidade do UNINTA e dos nossos alunos: “Estamos competindo com equipes de todo o Brasil, a maioria formada por estudantes do 8º ou 9º período e ainda assim conseguimos classificar. Se analisarmos as instituições aprovadas, a maioria são federais. Somos os únicos do Ceará. Isso mostra nossa força e nossa qualidade”, colocou.





A 2ª Fase ocorrerá também na modalidade à distância, sendo apenas a 3ª e última fase em Vitória-ES, no dia 08 de novembro. “Esperamos manter o nível na 2ª fase e conseguirmos avançar para a modalidade presencial. Temos potencial e o apoio do UNINTA, o que nos é fundamental”, acrescentou o discente.





Para o coordenador do Curso de Direito, Prof. Dr. Manoel de Castro Carneiro Neto, essa é mais uma confirmação do engajamento e qualidade dos alunos do Curso de Direito do UNINTA, que não se satisfazem apenas com o trivial, buscando sempre novas metas e desafios. “O aluno UNINTA é diferenciado por vivenciar um ambiente intenso de atividades extra classe. Só em 2019 serão mais de 100 ações gratuitas disponibilizadas exclusivamente aos nossos alunos. Isso abre horizontes, prepara para o mundo e faz com que desafios como este se tornem plenamente alcançáveis”.





A equipe SUITS é formada pelos alunos Danilo Gomes (4º Período), Márcia Moreira (3º Período), Rikson Ramos Pereira (3º Período) e Francisco Vinicius Nascimento De Moura (3º Período).