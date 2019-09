Polícia Civil prende latrocida e apreende três armas em Sobral menos de 24 horas após o crime

Em resposta rápida, a Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral, prendeu em flagrante um homem suspeito de participar do latrocínio de Luiz Gonzaga Soares de Sousa, ocorrido na noite desse domingo (15), no bairro do Junco, em Sobral, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.

Francisco Matierres Barbosa das Neves (24), o “Neguinho da baixinha”, que já responde por roubo de veículo, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, foi preso, na tarde de hoje (16), pelos policiais civis em sua residência no bairro Caiçara, próximo ao local do crime. As investigações apontam que ele e um comparsa, já identificado pela Polícia Civil, foram os responsáveis pela morte de Luiz Gonzaga, após tentarem roubar a vítima que passava de motocicleta pela região. Durante a ação, três armas de fogo foram apreendidas pela Polícia.









Detido





Ainda na manhã de hoje (16), policiais militares detiveram um outro homem por suspeita de envolvimento no crime, porém as investigações apontaram que ele não teve participação. O homem, junto com sua esposa, foi ouvido e liberado. Já nesta tarde, os policiais civis capturaram o autor do crime. A Polícia Civil segue em diligências visando capturar o comparsa de “Neguinho da baixinha”.









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para o número (88) 99261-3471, que é o WhatsApp do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.