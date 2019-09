POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE INDIVÍDUO CONDENADO POR ROUBO

Policiais Civis da Delegacia Municipal de Sobral, com apoio do Núcleo de Homicídio, prenderam na noite de hoje (16), ANAILTON FLORÊNCIO DA SILVA (34 anos), vulgo “NANA”,. A prisão aconteceu por força de um mandado de prisão expedido em seu desfavor pelo crime de roubo. Após um levantamento realizado pelos investigadores, o indivíduo foi encontrado no bairro das Pedrinhas, em um bar, onde estava bebendo e jogando sinuca quando os Policiais Civis o abordaram e deram voz de prisão. Agora, o preso será encaminhado à Penitenciária de Sobral, onde ficará cumprindo a pena imposta por sua condenação.





(Sobral 24 horas)