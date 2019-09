Ex-âncora faz desabafo após ser excluído de festa do "JN"

Celso Freitas não foi convidado para participar da festa do “Jornal Nacional”, da TV Globo, no último fim de semana. O jornalista, que por muitos anos foi âncora do informativo, desabafou sobre o fato de não ter sido chamado para a comemoração.





“Acho que sou considerado persona não grata. Não gostaria de ter sido convidado e até entendo que não caberia um convite. Mas uma omissão de 32 anos dedicados a uma empresa? Emprestei meu talento”, disse, em entrevista ao “TV Fama”, da RedeTV!.





Sem papas na língua, o apresentador contou que deixou a emissora carioca de forma amigável. “Não saí brigado. A minha competência e o meu talento que me deram serviço”, afirmou.





Vale lembrar que após 32 anos na Globo, Freitas deixou o canal em 2004, e foi para a Record TV, onde está até hoje.





(MSN)