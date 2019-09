Bolsonaro chega a hospital para realizar nova cirurgia

Procedimento cirúrgico para a correção de uma hérnia incisional está previsto para começar às 7h deste domingo (8).

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL) deu entrada na noite deste sábado (7) no Hospital Vila Nova Star, na zona Sul da capital paulista, onde será submetido a uma cirurgia neste domingo (8).





A comitiva presidencial, da qual fazem parte a primeira-dama Michelle e o filho Carlos Bolsonaro, entrou direto para o estacionamento do hospital.





A intervenção cirúrgica tem como objetivo a correção de uma hérnia incisional decorrente de uma facada que sofreu há um ano em Juiz de Fora (MG), durante um ato da sua campanha presidencial. O procedimento cirúrgico está previsto para ter início às 7h da manhã de domingo.





De acordo com o médico André Luiz de Vasconcellos Macedo, o mesmo cirurgião que comandou as duas operações anteriores do presidente, a nova ciru rgia é uma intervenção mais simples e deve durar até três horas





Bolsonaro deixou Brasília por volta das 18h acompanhado da primeira-dama Michelle. Pela manhã, o presidente acompanhou o Desfile Cívico de 7 de Setembro em comemoração ao Dia da Independência do Brasil.





O presidente ficará internado sob cuidados médicos até a próxima sexta-feira (13). Durante este tempo ausente do Palácio do Planalto, o vice-presidente Hamilton Mourão responderá pela Presidência da República.





