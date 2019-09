FIES 2019.2 - Vagas Remanescentes: Aberto o período de inscrições

O Centro Universitário Inta (UNINTA) informa que estão abertas as inscrições para vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) 2019.2. Com a adesão ao programa, o estudante pode financiar até 96% da sua graduação e começar a pagar essa porcentagem somente quando se formar. O financiamento está indisponível para os cursos de Medicina, Odontologia, Psicologia, Fisioterapia e Direito.





As vagas são destinadas aos candidatos que participaram de alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010, e obtiveram média igual ou superior a 450 pontos nas provas objetivas, além de não terem zerado a redação.





Os estudantes interessados devem comparecer ao setor do Fies, localizado na entrada do Prédio Sede 2 do UNINTA, portando RG, CPF e comprovante de endereço.





Serviço:









Inscrições para Vagas Remanescentes do FIES 2019.2





Local: Setor do FIES UNINTA, Prédio Sede 2 - térreo





Horário de funcionamento:





Segunda à quinta-feira: 7h15 às 12h - 14h às 22h





Sexta-feira: 7h15 às 12h - 13h30 às 17h30.