Polícia Civil apreende adolescente por morte em quadra poliesportiva em Sobral

Uma resposta rápida da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral, resultou na elucidação do homicídio de um adolescente de 14 anos ocorrido no último domingo (08), no distrito de São José do Torto, em Sobral, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. Um adolescente de 17 anos, suspeito de cometer o crime, foi apreendido nessa quarta-feira (11).

As investigações policiais apontam que vítima e suspeito eram conhecidos e o tiro pode ter ocorrido de forma acidental. Pois a arma disparou no momento em que o suspeito mostrava a arma para os adolescentes que estavam no local. Após efetuar o único disparo, o adolescente infrator fugiu do local, porém foi rapidamente identificado pelos policiais civis. Com a identificação do infrator, o NHPP de Sobral solicitou um mandado de busca e apreensão que foi prontamente cumprido na tarde dessa quarta-feira. O adolescente foi ouvido e em seguida encaminhado para o Núcleo de Menores Zequinha Parente, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.





A vítima foi morta mediante disparo de arma de fogo. Ela estava em uma quadra de esportes no Distrito de São José do Torto, em Sobral. O local é ponto de encontro dos jovens do distrito nos finais de semana.





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para o número (88) 99261-3471, que é o WhatsApp do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.