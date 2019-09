Fim de uma era? Roberto Carlos não fará show de fim de ano

Essa é a terceira que o cantor estará ausente. A primeira foi em 1999, ano em que a esposa morreu, e em 2011, quando o show foi em Jerusalém.





Roberto Carlos, de 76 anos, também conhecido como Rei, não fará seu tradicional show de fim ano na Globo este ano. Essa é a terceira vez, em 40 anos, que o cantor estará ausente. A primeira foi em 1999, ano em que a esposa, Maria Rita, morreu, e em 2011, quando o show foi em Jerusalém.





Segundo o colunista Ancelmo Góis, do jornal O Globo , o especial da TV de Roberto Carlos deste ano apenas reunirá imagens da turnê mundial do cantor , com algumas filmagens no Brasil.





Fonte: Gente IG