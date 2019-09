Sem dinheiro para leite, mãe dá mamadeira de café para a filha

Uma família na Indonésia dá três mamadeiras de café por doia para a filha de 14 meses, por não ter dinheiro para comprar leite. A denúncia foi feita pelo jorna l local Kompas, que visitou os pais da criança.





A pequena Hadijah Haura está viciada em cafeína, diz a reportagem. A mãe conta que "ela não dorme se não tomar café".





Os pais, Sarifuddin e Anita, vivem com apenas 20 mil rupias indonésias por dia – ou seja, menos de R$ 6. Por isso, começaram a dar café para a menina aos seis meses de idade.





O jornal avaliou que o crescimento físico dela parece normal, e que Hadijah é “uma criança muito ativa”. Especialistas, no entanto, alertam que café e chá não têm os nutrientes necessários para o bom desenvolvimento da bebê.





Um porta-voz do sistema de saúde da região disse que já falaram para o casal não dar mais café para a criança, as autoridades visitaram a família e deram biscoitos e leite para a menina, já que "com o tempo haverá um efeito, pois contém cafeína e muito açúcar".





